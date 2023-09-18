Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо выбирать между добром и злом

День противостояния добра и зла, который всегда ставит человека перед выбором, что предпочесть – свет или тьму. Обстоятельства сложатся таким образом, что избежать его не удастся, но к возможным вариантам необходимо отнестись с большой осторожностью: казалось бы, добрый поступок в последующем может сменить знак с "плюса" на "минус".
Сегодня, 18 сентября, выбирать между добром и злом придется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое решение станет особенно важным.
Близнецы
Близнецы часто путают понятия, считая добро злом – и наоборот, что заводит их в безвыходное положение. Нынешний день – не исключение, поэтому сегодня представителям знака крайне важно лишний раз проанализировать данные, которые имеются у них в наличии, и – чтобы впоследствии не жалеть – сделать из них правильные выводы.
Весы
Весы колеблются всегда и во всем – им трудно остановиться на одном из двух вариантов, поскольку каждый из них кажется им одинаково привлекательным, и выбор между добром и злом вызывает у них такие же проблемы в виде нерешительности и страха продешевить. Звезды советуют им выбирать добро и уверяют: они не ошибутся.
Рыбы
Рыбы прекрасно понимают, какой вариант основан на добре, а какой – на зле, что, впрочем, не мешает им выбирать второе, если им это выгодно. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют им изменить своей привычке и сделать шаг в сторону добра – впоследствии они поймут, что это был единственно правильный выход со сложившейся ситуации.
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