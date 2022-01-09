Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо взвесить свои возможности

День, когда все мы испытываем навязчивую потребность в переоценке ценностей и способностей – как внешних, материальных, так и внутренних, духовных. Беспристрастный и взвешенный взгляд на них часто помогает изменить свою профессиональную деятельность – а иногда и личную жизнь – к лучшему.

Сегодня, 9 января, взвесить свои возможности получат представители всех знаков Зодиака, но для трех из них такой анализ окажется необходимым.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – особенно те из них, кто нацелен на достижение важной цели – скорее всего, неверно оценивают собственные силы, поэтому им крайне важно произвести их ревизию и выяснить, насколько серьезны их возможности. Кстати, велика вероятность того, что их выводы будут неожиданными даже для них самих – вполне возможно, что их уверенность в себе базируется на реальных данных, и они в результате смогут сделать даже больше, чем наметили.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы - пожалуй, самый уверенный в себе и своих силах знак, представители которого редко комплексуют по поводу несоответствия своих желаний своим же возможностям. Как правило, им кажется, что они гораздо лучше других справятся с любой стоящей перед ними задачей. Однако события нынешнего дня заставят их отбросить высокомерие – они наконец-то поймут, что не настолько всесильны, как хотят казаться. Невероятно, но факт: это не осложнит, а облегчит задачу, которую они перед собой поставили.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – знак, представители которого слишком часто склонны преувеличивать как свои способности, так и собственные возможности. Вот и сегодня, поставив перед собой грандиозную – поистине наполеоновскую – цель, они, похоже, совершенно не понимают, смогут они ее решить или нет. Анализ собственного внутреннего состояния поможет им избежать бесцельной траты времени и ресурсов, а заодно и разработать грамотную тактику и стратегию своей работы.

Читайте также: