Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо забыть об обидах

День светлой и чистой, но при это очень хрупкой энергетикой, которая может «треснуть» даже от громкого звука, не говоря уже о грубых выражениях или резких движениях. Не стоит как обижать других людей, так и принимать близко к сердцу чужие слова – вряд ли оскорбление было целью сказавшего их человека.

Сегодня, 10 января, обижать и обижаться нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно позабыть об обидах.

Овен

Овны могут столкнуться с тем, что недоброжелатели изо всех сил попытаются вывести их из себя. Провокаций будет много, но желательно не реагировать на такие выпады, в противном случае придется еще долго переживать события нынешнего дня.

Телец

Тельцам, которые в гневе страшны, сегодня желательно как можно меньше общаться с окружающими их людьми, и как можно больше работать. Это отвлечет их как от недружественных выпадов со стороны, так и от собственной негативной реакции на них.

Козерог

Козерогам, которым свойственна злопамятность и мстительность, сегодня не стоит ни на кого обижаться. Заронив сегодня в душу зерно раздора, они будут очень долго его переживать, в результате представители знака измотают свои нервы, ничем не отомстив обидчикам.

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