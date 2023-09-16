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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо задавать правильные вопросы

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо задавать правильные вопросы

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда для решения важных – прежде всего, личных – вопросов необходимы новые знания, которые будут на редкость хорошо усваиваться, поэтом не стоит упускать возможность научиться чем-то новому. В процессе получения важной информации важно правильно задать вопрос, в таком случае придет именно тот ответ, который нужен в данном случае. Кстати, это касается не только учебы, но и отношений с людьми – как близкими, так и не очень. 

Сегодня, 16 сентября, правильно задавать вопросы необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое умение окажется особенно важным. 

Скорпион

Скорпионы часто переживают из-за сущих мелочей только потому, что, выясняя отношения с близким человеком, не смогли правильно сформулировать вопрос, а, значит, получили неверный – или некорректный – ответ. Сегодня – впрочем, как и в любой другой день – представителям знака стоит хорошо подумать, прежде чем о чем-либо спросить. 

Стрелец

Стрельцы не только наспех и неточно формулируют вопросы, которые задают окружающим по любому поводу – от учебы до работ по дому, но и невнимательно выслушивают ответы, из-за чего совершают сомнительные поступки. Почему бы не попробовать удивить самих себя и не попробовать все наоборот – это не так сложно, как кажется представителям знака. 

Рыбы

Рыбам правильно задавать вопросы мешает розовый, романтический, туман, который большую часть времени застилает им глаза – неудивительно, что и м трудно сосредоточиться на том, что именно их интересует. В результате, они получают совсем не то, о чем просили, и недоумевают, почему никто не хочет их понять и пойти им навстречу. 

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Дата публикации
Просмотры
616
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