Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо заняться творчеством

День чистой и светлой энергетики, когда все в мире находится в гармонии, которую нельзя нарушать не только активными действиями, но и резкими словами и даже злыми мыслями – они легко могут материализоваться и осложнить жизненную ситуацию. Энергию, которая сегодня будет переполнять каждого из нас, нужно направлять исключительно в мирных – лучше всего творческих – целях.

Сегодня, 21 октября, заняться творчеством рекомендуется всем знака Зодиака, но трем из них удастся создать что-то по-настоящему ценное.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые по природе своей ленивы до самозабвения, сегодня – неожиданно для самих себя – почувствуют желание свернуть горы. Преодолеть – точнее, переформатировать его в полезное занятие – можно будет, вспомнив о творчестве, которым представители знака занимались энное время назад. Как известно, умения и навыки, которым человек обладал, со временем никуда не исчезают, поэтому им довольно быстро удастся их вспомнить и применить по назначению.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам нет равных в вопросах кулинарии, которая является для них не способом не умереть с голоду, а настоящим искусством, к которому они с детства чувствуют призвание. Вот и сегодня звезды рекомендуют им приготовить что-нибудь очень сложное и очень вкусное, чтобы получить удовольствие как от результата, так и от процесса. Энергия созидания пойдет на пользу и самим представителям знака, и миру в целом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – не самый креативный знак Зодиака, скорее всего, наоборот, но сегодня звезды советуют им отвлечься от методичной работы, в которой они любую работу превратят в техническую, и попробовать себя в творчестве. Каким оно окажется, решать самим представителям знака, но факт остается фактом: в любом случае им удастся создать настоящее произведение искусства. К сожалению, успех не заставит их поменять профессию – уже завтра они снова вернутся к своей работе.

Прогнозы на неделею:

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