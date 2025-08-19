Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо запастись терпением

Гороскоп / © Credits

Содержание Телец Весы Козерог

Сегодня, 19 августа, запастись терпением, которое поможет предотвратить всплеск эмоций, необходимо всем знакам зодиакального круга, но трем из них сдерживать себя рекомендуется особенно.

Телец

Тельцы, как известно, нервничают редко, но метко: если их настигает приступ агрессии, окружающим лучше спрятаться как можно надежнее и не выходить, пока гроза не утихнет. Сегодня им необходимо сдерживать свое раздражение, следствием которого может стать настоящее бешенство.

Весы

Весы, славящиеся своей дипломатичностью, в этот день могут почувствовать, что их бросает из стороны в сторону, превращая из милых людей в фурий. Стоит проявить терпение, иначе можно потерять не только репутацию сдержанного человека, но и большое количество нервных клеток.

Козерог

Козероги, являющиеся не самым миролюбивым знаком Зодиака, в этот день, скорее всего, превзойдут все ожидания — их неуживчивости, строптивости не будет предела. Лучший выход из сложившейся ситуации — переключить внимание на что-то более приятное, например, любимое занятие.

