Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо запастить терпением

День, когда эмоции буквально бьют через край: под их веянием ссоры и конфликты могут вспыхивать повсеместно, приводя к неприятным последствиям. Чтобы в таком состоянии не натворить дел, которые впоследствии придется расхлебывать, необходимо продемонстрировать сдержанность и терпение.

Сегодня, 30 августа, испытать бурные эмоции смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно в связи с этим запастись терпением.

Близнецы

Близнецы нервничают редко, но коль скоро их настигает приступ агрессии, они могут вывести из себя года угодно, а заодно и сами расходиться не на шутку. Сегодня представителям знака необходимо сдерживать свое раздражение, проявив терпение по отношению к окружающим.

Рак

Раки, славящиеся своей тактичностью, могут почувствовать, что их бросает то в одну, то в другую сторону – от спокойствия к крайне степенью раздражения и обратно. Чтобы эмоциональные качели не вымотали их окончательно, необходимо с терпением отнестись к людям и событиям.

Лев

Львы, являющиеся не самым миролюбивым знаком Зодиака, в этот день, скорее всего, превзойдут все ожидания окружающих – их неуживчивости, строптивости и, чего уж тут греха таить, вредности не будет предела. Лучший выход из сложившейся ситуации – проявить терпение.

Читайте также: