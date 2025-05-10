Три знака Зодиака, которым сегодня, несмотря на выходной, нельзя бросать начатое дело

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Содержание Овен Близнецы Дева

Сегодня, 10 мая, работать над важными проектами можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не отказываться при этом от тех дел, что уже находятся в работе.

Овен

Овны отличающиеся чрезмерное поспешностью, не мог долго заниматься одним делом — им необходим блицкриг, благодаря которому можно быстро завершить одну работу и тут же взявшись за другую. Вот только сегодня молниеносно решить старый вопрос не удатся, не стоит и пытаться.

Близнецы

Близнецы легко могут потерять интерес к уже начатому делу, если на горизонте замаячит новое, гораздо более привлекательное. Но сегодня, бросив нынешний проект, представители знака не смогут заняться новым, поскольку оба эти дела окажутся взаимосвязанными.

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Дева

Девы не могут позволить себе заниматься делами, которые считают невыгодными, поэтому без сомнений оказываются делать то, к чему теряют материальный интерес. Но сегодня они вполне могут ошибиться: бросят находящийся в работе проект, а он неожиданно окажется доходным.

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