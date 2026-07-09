Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно давить на окружающих

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В отношениях с окружающими тоже будет царить мир и согласие, особенно если мы не станем на кого давить.

Сегодня, 9 июля, мир в отношениях с окружающими будет царить у представителей всех знаков Зодиака, но трем из них для этого очень важно не давить на окружающих.

Овен

Овны во время конфликтных ситуаций вспыхивают, как спичка. Правда, и «прогорают» довольно быстро, но за время вспышки они могут так надавить на своего партнера, что тот потом долго не может прийти в себя. Сегодня такой «трюк» может привести дажек нежелательному расставанию.

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Рак

Раки кажутся ласковыми и нежными, что на самом деле так и есть, но совершенно не исключает их умения надавить на партнера. И тот факт, что они делают это в своем стиле — со слезами, жалобами и упреками — никому жизнь не облегчает, а сегодня и вовсе может довести близких до нервного срыва.

Дева

Девы — мастера психологического давления: они не станут закатывать истерики, но, сохраняя ледяное спокойствие, сделают жизнь находящегося рядом человека по-настоящему невыносимой. Сегодня звезды советуют им попробовать включить режим «лайт» — так они быстрее добьются своего.

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