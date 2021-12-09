Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно делать маникюр

День неблагоприятен для активных и тем более резких движений – их результат может оказаться непредсказуемым, поэтому лучше провести его в тишине и покое. Сегодня также нежелательно посещать салоны красоты – нельзя стричься и особенно срезать ногти – это может стать причиной резкого снижения иммунитета, а там недолго и до заболеваний, связанных с отсутствием защитных сил организма.

Сегодня, 9 декабря, маникюр нежелательно делать представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них уход за ногтями может стать особенно опасным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – особенно те из них, кого в ближайшее время ждет важное мероприятие – захотят заранее подготовиться к этому событию, позаботившись о своей внешности. Звезды рекомендуют им использовать для этого любой день, но только не сегодняшний. Любые парикмахерские процедуры не лучшим образом скажутся на иммунитете, но прежде всего это касается маникюра и педикюра: они сделают человека беззащитным перед разнообразными недугами – от простуд до вирусов.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, надо отдать им должное, любят и умеют заботиться о себе – вы вряд ли встретите их неухоженными, скажем, без укладки или маникюра. Тем не менее сегодня им придется отказаться от привычек, ставших второй натурой, даже если они именно на сегодня наметили посещение салона красоты. И тот факт, что они продолжительное время не болеют, не означает, что такая неприятность не может приключиться в любой момент этой зимней поры, так что не стоит снижать иммунитет и давать шанс вирусам.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги не делают культа из своего внешнего вида: нет, конечно, они не ходят в запущенном виде, но их уход за собой, как правило, заключается в самых необходимых процедурах – никаких излишеств в этом смысле они себе не позволяют. Нынешний день, вполне возможно, станет исключением из общего правила: представителям знака неожиданно захочется посетить салон красоты, где об их внешности позаботятся по полной программе. Звезды категорически не советуют им этого делать, поскольку процедуры – особенно маникюр – могут негативно сказаться на защитных силах организма.

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