Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно долго спать

День, когда происходит перелом лунной энергии – из негативной она превращается в позитивную. Необходимо пользоваться ею по максимуму и обязательно – с благими целями, в противном случае мощный энергетический заряд может ударить по своему "хозяину". Лучше всего пойдут дела у тех, кто – несмотря на субботу – встанет пораньше и сразу же приступит к работе.

Сегодня, 6 ноября, всем знакам Зодиака необходимо встать пораньше, но трем из них такой режим дня принесет особенную удачу.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – один из самых энергичных знаков Зодиака, поэтому сегодня в плане активных действий они превзойдут сами себя: как заряженные на сто процентов батарейки они будут работать без устали с раннего утра и до позднего вечера. Именно поэтому для них крайне важно встать пораньше, чтобы не упустить время, когда их организм полон сил и находится на подъеме – за считанные часы им удастся легко и быстро выполнить задания, на которые в другое время ушел бы целый день.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, чего уж тут греха таить, очень не любят вставать рано, но сегодня им придется изменить своим привычкам и проснуться, что называется, с петухами. Ранее утро им необходимо будет потратить на подготовку к вызовам, которые поставит перед ними наступающий день – привести себя в форму как морально, так и физически. Только в таком случае представители знака смогут выйти победителями из любых ситуаций – как профессионального, так и личного свойства.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи привыкли вставать рано – для них это не составляет никакой сложности: они уверены, что чем раньше встаешь, тем больше успеваешь. Но сегодня представители знака неожиданно для самих себя захотят поспать подольше, а им ни в коем случае нельзя этого делать – они могут упустить важный шанс профессионального свойства, который представится им именно утром, а не в какое-то другое время этих суток. Поэтому им не стоит искушать судьбу ради того, чтобы проспать лишний час.

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