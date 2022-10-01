Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно куда-то уезжать

Нынешний день – на редкость спокойный и лишенный каких-либо серьезных событий, поэтому прожить его нужно неторопливо. От резких движений – начала работы над важными проектами, принятия серьезных решений и решительных признаний – сегодня необходимо отказать, что, в общем, идеально для выходного дня. Так же нежелательно куда-либо уезжать – звезды рекомендуют оставаться дома.

Сегодня, 1 октября, уезжать куда-либо не стоит представителям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них поездки особенно нежелательны.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам – особенно тем из них, кто захочет хотя бы на время сменить страну проживания – желательно немного повременить. Если они отправятся в поездку сегодня, на новом месте у них все будет продвигаться медленно и с постоянно возникающими препятствиями – в общем, события не оправдают их ожиданий. Но стоит изменить планы и поменять билеты хотя бы на неделю, и все пройдет идеально.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам не стоит отправляться даже в недалекие путешествия – например, экскурсии по своей (или чужой) стране, которые проводятся, несмотря на военное время, или поездки на дачу – они не заладятся с самого начала. Велик риск забыть билет или паспорт, вернуться домой, опоздать на автобус или электричку и в результате вернуться назад ни с чем.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям сегодня вообще нежелательно выходить из дома: их взбалмошный и зачастую неуравновешенный характер заставит их встревать в разнообразные – порой конфликтные – ситуации, которые не доведут их до добра. У представителей этого знака и в родных стенах хватает дел, которыми необходимо заняться, вот им и нужно посвятить свой день, а поездки и путешествия отложить.

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