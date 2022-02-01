Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно назначать свидания

День благоприятен для определения цели, которую необходимо достичь, и разработки необходимой для этого тактики и стратегии, а вот для активных действий в этом направлении он не пригоден. В это время также нежелательно назначать романтические свидание – ничего хорошего от них ждать не придется.

Сегодня, 1 февраля, назначать романтические свидания настоятельно не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них отправляться на них особенно нежелательно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам как одному из самых страстных знаков Зодиака сегодня лучше ни с кем не сталкиваться, а уж с теми, кто им по-настоящему дорог – особенно. Выйдя из себя, представители знака способны разбушеваться не на шутку и наговорить находящимся рядом людям самых неприятных вещей. И если последующие отношения с людьми малознакомыми их мало взволнуют, то ссориться с любимыми людьми они точно не захотят, поэтому не стоит рисковать.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы сегодня неожиданно для себя обнаружат редкостную злопамятность. Они станут обвинять тех, кто попадется им под руку, во всех смертных грехах, припоминания им ошибки и провинности далекого прошлого. На любимых людей такое поведение представителей знака может произвести негативное впечатление, и они всерьез задумаются: стоит ли продолжать с ними отношения, так что не стоит рисковать их добрым отношением.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, известные своей способностью говорить грубости под видом шуток, сегодня превзойдут сами себя: отсутствие дипломатичности, которое они продемонстрируют, всерьез заденет множество людей. Количество обид, поневоле нанесенных окружающим, может зашкаливать, но болезненнее всего их перенесут близкие люди. Свидание, во время которого они рискуют наговорить близкому человеку массу неприятностей, может закончиться серьезной ссорой.

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