Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно ни с кем ссориться

Сегодня, 31 декабря, не стоит ни с кем ссориться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них скандалить просто противопоказано.

Телец

Тельцы — несмотря на кажущееся миролюбие, довольно нетерпимы: они выходят из себя редко, но воспоминания о вспышке их ярости у окружающих сохраняются надолго. Сегодня представители знака будут в настроении, когда из малейшей искры вспыхнет пламя грандиозного скандала.

Лев

Львам необходимо держать себя в руках, несмотря ни на что. Болезненнее всего представители знака реагируют на любые замечания относительно их внешности. Несмотря на обиду, которую могут вызвать их слова, лучше сделать вид, что они не были услышаны

Козерог

Козероги, скорее всего, будут иметь основание для ссор, и захотят немедленно сказать обидчику, что они о нем думают. Конечно, им — в этом можно не сомневаться — удастся дать отпор «неприятелю», но после такого «разбора полетов» они почувствуют себя усталыми и разбитыми.

