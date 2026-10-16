Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно никому ничего обещать

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Тем не менее, поскольку особое значение в это время придается словам, не стоит бросать их на ветер и, что особенно важно, давать обещаний — скорее всего, мы не сможем их выполнить.

Сегодня, 16 октября, осторожно обращаться со словами нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно никому ничего не обещать.

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Телец

Тельцы редко дают кому-либо клятвы и обещания, предпочитая подкреплять свои намерения действиями, а не словами. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют им придерживаться этого принципа и ничего никому не обещать — сдержать слово им по разным причинам не удастся.

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Лев

Львы, как представители одного из самых уверенных в себе знаков Зодиака, часто раздают обещания, далеко не всегда их выполняют. Но на этот раз им необходимо изменить свой легкомысленный подход к обещаниям, поскольку они могут подвести мстительного человека и нажить врага в его лице.

Рыбы

Рыбы чаще всего обещают своему партнеру неземную страсть, но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что они подумают о нежелательности такого поведения: человек, которого они обнадежат, могут поверить их словам и, не получив желаемого, начать их преследовать.

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