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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
13
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно никому ничего обещать

Активные энергии дня позволяют действовать решительно и энергично: уверенность в себе и своих силах, которую будет испытывать каждый из нас, позволит приступить к осуществлению даже самых смелых проектов.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Тем не менее, поскольку особое значение в это время придается словам, не стоит бросать их на ветер и, что особенно важно, давать обещаний — скорее всего, мы не сможем их выполнить.

Сегодня, 16 октября, осторожно обращаться со словами нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно никому ничего не обещать.

Телец

Тельцы редко дают кому-либо клятвы и обещания, предпочитая подкреплять свои намерения действиями, а не словами. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют им придерживаться этого принципа и ничего никому не обещать — сдержать слово им по разным причинам не удастся.

Лев

Львы, как представители одного из самых уверенных в себе знаков Зодиака, часто раздают обещания, далеко не всегда их выполняют. Но на этот раз им необходимо изменить свой легкомысленный подход к обещаниям, поскольку они могут подвести мстительного человека и нажить врага в его лице.

Рыбы

Рыбы чаще всего обещают своему партнеру неземную страсть, но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что они подумают о нежелательности такого поведения: человек, которого они обнадежат, могут поверить их словам и, не получив желаемого, начать их преследовать.

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