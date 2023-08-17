Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно общаться с близкими людьми

Энергетика дня благоприятна для добрых дел: чем больше пунктов окажется в условном отчете благотворительности, тем лучше для нас самих: все хорошее – впрочем, как и все плохое – обязательно вернется сторицей. Единственные люди, с которыми не стоит общаться, это наши родные и близкие – слишком велик риск обидеть их или, наоборот, оказаться обиженным.

Сегодня, 17 августа, общаться с близкими людьми нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой разговор может иметь серьезные последствия.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцов нельзя назвать чересчур общительными – скорее, наоборот, а вот отношения с родными или любимыми людьми ценят превыше всего, поэтому им – во избежание неприятностей – и необходимо свести на нет любые разговоры с ними. Какой повод придумают для этого представители знака, решать только им, главное – сохранить отношения.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – самый общительный знак Зодиака, поэтому им очень сложно сдержать себя, когда так хочется рассказать что-то любимому человеку или близкому другу, поделиться с ним чем-то сокровенным. Однако сегодня им придется это сделать, если, конечно, они не хотят всерьез поссориться или, что еще хуже, расстаться с теми, кто им дорог.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы не менее семейный знак, чем Тельцы, и не менее общительный – точнее сказать, болтливый – чем Близнецы, поэтому им сегодня крайне важно взвешивать каждое свое слово в разговоре с людьми, которыми они дорожат. Для представителей знака, склонных к дипломатичности, такая сдержанность особого труда не составит, главное, надолго не зациклиться на молчании.

Читайте также: