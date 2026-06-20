Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно отправляться в поездки

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Жизнь идет своим чередом, как будто бы давая нам привыкнуть к переменам, которые произошли накануне. Важно не делать резких движений, чтобы не нарушить атмосферу покоя и безмятежности, особенно нежелательно отправляться в поездки.

Сегодня, 20 июня, нарушать господствующую в мире атмосферу покоя нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно отправляться в поездки.

Рак

Раки. Которые всегда с неохотой покидают родные стены, даже если речь идет о приятных во всех отношениях путешествиях, на этот раз пересмотрят свои предубеждения. Тем не менее, именно сегодня отправляться в путь нежелательно — из-за возникших препятствий оно серьезно затянется.

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Стрелец

Стрельцы, которые не представляют свою жизнь без путешествий, в последнее время — по объективным причинам — засиделись дома и уже находятся на «низком старте». Но звезды не советуют им куда-то ехать именно сейчас — желательно перенести отъезд на некоторое время.

Козерог

Козероги, несмотря на субботу, скорее всего, соберутся в командировку: в таком случае они, передохнув, в понедельник с энтузиазмом смогут приступить к работе. Звезды считают, что им все-таки стоит повременить, проведя выходные дома, а уезжать в начале следующей недели.

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