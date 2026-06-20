- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно отправляться в поездки
День спокойной и нейтральной энергетики, в течение которого, как правило, не происходит никаких событий — ни плохих, ни хороших.
Жизнь идет своим чередом, как будто бы давая нам привыкнуть к переменам, которые произошли накануне. Важно не делать резких движений, чтобы не нарушить атмосферу покоя и безмятежности, особенно нежелательно отправляться в поездки.
Сегодня, 20 июня, нарушать господствующую в мире атмосферу покоя нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно отправляться в поездки.
Рак
Раки. Которые всегда с неохотой покидают родные стены, даже если речь идет о приятных во всех отношениях путешествиях, на этот раз пересмотрят свои предубеждения. Тем не менее, именно сегодня отправляться в путь нежелательно — из-за возникших препятствий оно серьезно затянется.
Стрелец
Стрельцы, которые не представляют свою жизнь без путешествий, в последнее время — по объективным причинам — засиделись дома и уже находятся на «низком старте». Но звезды не советуют им куда-то ехать именно сейчас — желательно перенести отъезд на некоторое время.
Козерог
Козероги, несмотря на субботу, скорее всего, соберутся в командировку: в таком случае они, передохнув, в понедельник с энтузиазмом смогут приступить к работе. Звезды считают, что им все-таки стоит повременить, проведя выходные дома, а уезжать в начале следующей недели.
Читайте также:
Самые опасные дни в июне 2026 года: что нас ждет в это время
Последние недели Юпитера в Раке: что изменится с 30 июня и кому повезет больше всех