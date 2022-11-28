Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно переезжать на ПМЖ

День, когда звезды советуют не делать резких движений – причем это касается всех сфер нашей жизни, от деловой до личной. Нежелательно браться за реализацию серьезных проектов, проводить важные переговоры, делать – и принимать – предложение руки и сердца и отправляться в поездки, особенно – на постоянное место жительства, что особенно распространено в наше – военное – время.

Сегодня, 28 ноября, переезжать на ПМЖ не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такие поездки особенно нежелательны.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – самый легкий на подъем знак Зодиака, к тому же они редко прикипают к одному месту, поэтому порхают из страны в страну, как бабочки. Но одно дело каждую утро просыпаться на новом месте, зная при этом, что в любой момент можешь вернуться домой, и совсем другое – привыкать к новым условиям, понимая, что, возможно, это навсегда. В общем, звезды не советуют представителям знака торопиться.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – по большому счету – совершенно безразлично, в какой стране они живут, но вот к своей "раковине" – то есть, к родному дому – они прикипают всей душой, а потому неохотно с ней расстаются, даже когда речь идет о непродолжительной поездке на отдых. Здесь же речь может идти о том, что представители знака могут уже и не вернуться обратно: а поскольку свою "раковину" они с собой не унесут, такой шаг может стать для них проблемой.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы очень любят путешествовать, поэтому поначалу им может показаться, что в такой поездке – пусть и с билетом в один конец – ничего страшного нет, к тому же перед ними открыт весь – или почти весь – мир, можно выбирать любую страну. Но со временем, где бы они ни находились, их начнет мучить ностальгия – представители этого знака к ней особо склонны, поэтому с поездкой не стоит торопиться.

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