Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно переутомляться 

Мощная энергия, которая зарядит нас с самого утра, – обоюдоострое оружие. С одной стороны, она сделает возможным воплощение в жизнь любого проекта, с другой – может истощить силы, особенно у тех, кто может решить, что ему любое дело по плечу, и превысит их лимит, так что напрягаться и – как следствие – переутомляться можно далеко не всем.

Сегодня, 14 ноября, трезво оценивать и распределять свои силы и не переутомляться необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них моральное и физическое напряжение особенно нежелательно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, войдя в рабочий раж, несмотря на выходной, не смогут остановиться до тех пор, пока не поставят в своем проекте финальную точку. При этом они настолько увлекутся, что не почувствуют усталости, а завершив работу, буквально упадут с ног. Как правило, им бывает достаточно выспаться, чтобы восстановить силы, но на этот раз они рискуют слишком сильно выложиться и оказаться выжатым лимоном – в буквальном смысле этого слова. Чтобы ничего подобного не произошло, необходимо рассчитывать свои силы и экономить их.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки в любых обстоятельствах главной своей работой считают домашнюю, поэтому сегодня ничто не помешает им посвятить ей весь день. Однако звезды советуют им соблюдать осторожность: не набрасываться на дела, как голодный на еду, делать перерывы и останавливаться, почувствовав усталость. Если представители знака не прислушаются к этим рекомендациям, они могут потерять ориентацию и упасть, а это – с большой долей вероятности – станет причиной растяжений и травм.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – одни из главных перфекционистов Зодиака, они никогда не сдадут работу, не доведя ее до совершенства, и выходной день им в этом смысле – не помеха. Конечно, трудиться до седьмого пота никто представителям знака запретить не может. Вот только чересчур переутомляться им все же не следует, особенно если речь идет не о физическом, а об интеллектуальном труде – последствиями такого напряжения могут стать головная боль, головокружения, приступы мигрени и тошнота.

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