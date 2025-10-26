Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно покупать и продавать недвижимость

Гороскоп / © Credits

Серьезные дела — как и покупку недвижимости — лучше перенести на другой день.

Сегодня, 26 октября, покупать и продавать недвижимость не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такие операции — категорическое табу.

Близнецы

Близнецы, которые давно подумывают о том, чтобы купить дачу или сменить уже имеющуюся на новую, находящуюся в более живописном месте, не стоит торопиться с окончательным оформлением документом — нужно еще раз все проверить и определиться с выбором на все сто процентов.

Стрелец

Стрельцов, которые не могут долго сидеть на одном месте, поэтому время от времени подыскивают себе новый дом или квартиру, звезды не отговаривают их от этого шага. Но, поскольку существует риск того, что у выбранного ими объекта есть скрытый изъян, советуют не торопиться с покупкой.

Водолей

Водолеев заниматься сменой места жительства, скорее всего, подталкивают объективные обстоятельства — например, необходимость учиться или работать в другом городе и даже другой стране. Но, возможно, в последний момент необходимость переезда по каким-то причинам отпадет.

