Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно посещать своего парикмахера
День, по мнению астрологов, не предназначен для активных действий, поэтому сегодня не стоит начинать работу над новыми проектами, какой бы сферы жизни они ни касались.
В перечень нежелательных действий необходимо включить и посещение своего парикмахера — стричься в эти лунные сутки как минимум бесполезно, а как максимум — опасно.
Сегодня, 23 января, активно действовать звезды не рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит даже посещать салон красоты.
Телец
Тельцов, которые искренне надеются, что посещение парикмахера поможет им, «усовершенствовав» внешность, получить новую — более перспективную и хорошо оплачиваемую — работу, ждет разочарование: новое начальство встретит их не «по одежке», а по опыту и знаниям.
Водолей
Водолеи могут решить, что им необходимо срочно сменить имидж на более богемный, тогда и творческие идеи будут приходить им в голову чаще, чем сейчас. На самом деле результат может серьезно их расстроить, поскольку им будет неприятно даже смотреть на себя в зеркало — до креатива ли тут?
Рыбы
Рыбам стрижка противопоказана из-за того, что она не лучшим образом отразится на состоянии их здоровья: она может снизить иммунитет представителей знака, из-за чего они легко подхватят простуду, что в данный момент — в разгар господства вирусов — увы, совсем несложно.
