Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно прибегать к самокритике

Нежелательно также заниматься самокритикой, поскольку она может стать причиной серьезной депрессии.

Сегодня, 19 декабря, соблюдать осторожность необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нежелательно прибегать в самокритике — она может быть опасной.

Овен

У Овнов, которые из-за повышенной эмоциональности часто переходят от одной крайности в другую, то демонстрируя крайнюю степень самоуверенности, то полностью отрицая все свои достоинства, сегодня могут зациклиться на втором, что может вогнать их в тоску.

Дева

Девы, пожалуй, являются единственным знаком зодиакального круга, которому не свойственны сомнения в себе и своих силах, именно поэтому, начав сегодня критиковать себя, они могут дойти до настоящей депрессии, из которой трудно будет выйти — не стоит до этого доводить.

Стрелец

Стрельцы — максималисты, которые ничего не делают вполсилы: им во всем — в том числе и в самоуничижении — необходимо дойти до самого дна. Сегодня им стоит помнить о том, что избавиться от неуверенности в себе, которую они могут получить в нагрузку, на этот раз будет непросто.

