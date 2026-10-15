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Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно приобретать недвижимость
День, который чаще всего приносит нам приятные чувства и незабываемые впечатления, но — с одним условием: ни в коем случае нельзя показывать, что мы чем-то недовольны.
Также в это время серьезные дела — как, например, покупку недвижимости — лучше перенести на другой день.
Сегодня, 15 октября, браться за серьезные дела нежелательно предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем их них в связи с этим нежелательно приобретать недвижимость.
Близнецы
Близнецы — во всяком случае те из них, кто живет в больших городах — с учетом нынешних реалий подумывают о том, чтобы купить дачу или загородный до. Возможно, они даже нашли подходящий вариант и собрали деньги, но саму процедуру покупки следует на время отложить.
Стрелец
Стрельцы, которые не могут долго сидеть на одном месте, время от времени подыскивают себе новый дом или квартиру. Нынешнее время не станет исключением, но сейчас новый объект может оказаться со скрытым браком, поэтому звезды рекомендуют им отложить оформление сделки.
Водолей
Водолеев заниматься сменой места жительства, скорее всего, подталкивают объективные обстоятельства — сложившаяся в месте их жительства ситуация. Но поскольку им пока не удалось найти подходящий вариант жилья, заниматься покупкой недвижимости им не стоит.
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