Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно скрывать свои эмоции

День торжества справедливости, когда люди, которых несправедливо обидели, могут быть отомщены – как при помощи других людей, так и мирозданием в целом. На будущее же звезды не рекомендуют никому из нас затаивать обиду, загоняя ее вглубь – не стоить сдерживать эмоции, какими бы – позитивными ли негативными – они ни были.

Сегодня, 6 декабря, затаивать обиду не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно сдерживать свои эмоции.

Телец

Тельцы могут долго скрывать свои эмоции – особенно негативные, но, когда их «прорвет», беды не избежать. Именно поэтому сегодня очень важно не загонять злость на окружающих людей внутрь, а сразу же говорить им о том, чем вы недовольны – так однозначно будет лучше для всех.

Рак

Раки – знак мнительный и впечатлительный, поэтому, чем больше негатива они накапливают в душе, тем ближе они к состоянию депрессии. Лучший способ избежать такого – неприятного – сценария, не скрывать свою реакцию на происходящее – так душевное состояние не пострадает.

Рыбы

Рыбы, которые являются одним из самых чувствительных, сенсетивных знаков, остро чувствуют отношение к ним других людей и окружающую атмосферу в целом. Сегодня им может показаться, что над ними сгущаются тучи, не стоит переживать страх внутри – надо дать себе разрядку.

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