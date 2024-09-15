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Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно встречаться со своими бывшими

Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно встречаться со своими бывшими

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день так или иначе связан с прошлым: в нашу жизнь, рады мы тому или нет, возвращаются процессы, события и люди, о которых мы вполне могли позабыть. Чаще всего это бывает связано с необходимостью «закрыть» недоделанные проекты и завершить зависшие отношения, правда, достичь такой цели удается не всегда. 

Сегодня, 15 сентября, поставить точки над «и» в былых отношениях, скорее всего, не удастся представителям всех знаков Зодиака, поэтому трем из них нежелательно встречаться со своими бывшими – до добра это е доведет. 

Овен 

Овнам, которые давно состоят в счастливом браке, могут поддаться соблазну, захотев встретиться с человеком, который давно исчез из их жизни. Звезды предостерегают их от такого поступка: наладить старые отношения не удастся, а вот разрушить нынешние – вполне. 

Телец 

Тельцы, решив встретиться со своей бывшей любовью, могут осуществить настоящий переворот в своей жизни, разрушив все, что можно, и ничего не получив взамен. Возможно, им стоит хорошо подумать о том, хотят ли они получить такой результат, и не торопиться с действиями. 

Козерог

Козероги, как правило, предпочитают действовать прагматично, но когда в действие вступает любовь, могут потерять голову и поступить, мягко говоря, необдуманно. Именно такая ситуация может сложиться в этот день, поэтому от встречи с человеком, который вскружит им голову, нужно отказаться. 

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