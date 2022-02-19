Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно выяснять отношения

День благоприятен для встреч с друзьями и родственниками: люди доброжелательны и открыты для общения, с ними можно обсуждать любые – даже очень деликатные – темы, можно делать друг другу комплименты, делиться планами на будущее и вспоминать приятные моменты из прошлого. А вот отношения сегодня лучше не выяснять – увы, даже разговор на тему, которая поначалу может показаться несерьезной, с большой долей вероятности трансформируется в серьезную ссору.

Сегодня, 19 февраля, выяснять отношения с кем бы то ни было не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них эмоциональные сцены особенно противопоказаны.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны славятся своим умением встревать в конфликты по поводу и без повода, сегодня же для них сложатся еще и максимально благоприятные обстоятельства – из любой "искры" может возгореться пламя раздора. Чтобы избежать такого развития событий, желательно включить режим равнодушия и не обращать внимания на моменты, обычно раздражающие представителей знака – например, резкие слова, которые могут показаться им обидными, или резкий смех: так удастся избежать ссор, которые им совсем не нужны.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, будучи одним из самых мнительных знаков Зодиака, в разговоре с любимым человеком вполне могут припомнить ему обиду из прошлого, что может привести к поистине непредсказуемым последствиям. Дело в том, что вторая половинка представителей знака в этот день настроится на романтическое свидание с цветами, шампанским и конфетами, а выяснение отношений в их планы никоим образом не входит. Именно поэтому они могут чересчур бурно отреагировать на такие слова, что и выльется в серьезный конфликт.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям сегодня не стоит заводить разговор на темы, которые не интересны их собеседникам, поэтому, если среди последних попадутся вспыльчивые и раздражительные, дело закончится скандалом. Вывод: общаясь с человеком – даже очень близким и любимым – стоит помнить о том, что в беседе участвуют двое, и не сводить разговор к "сольному" выступлению. В противном случае не стоит удивляться, если визави обидится и в лучшем случае уйдет со свидания, а в худшем – начнет цепляться к каждому слову, что, в свою очередь, выльется в серьезную ссору.

Читайте также: