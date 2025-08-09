Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно злоупотреблять алкоголем

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 9 августа, злоупотреблять алкоголем не рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них воздействие винных паров особенно опасно.

Рак

Раки, будучи людьми терпеливыми и сдержанными — они выходят из себя редко, но каждый такой случай окружающие запоминают надолго. Сегодня они могут разойтись не на шутку, а отягощающим обстоятельством для них станет алкоголь — он уберет тормоза, которые обычно сдерживают их.

Весы

Весы — самый дипломатичный знак Зодиака, его представители обладают навыком общения с любым собеседником, и при этом молчать о том, что нужно сохранить в тайне. Но сегодня — под влиянием алкоголя — на них может напасть редкостная болтливость и они выдадут все свои тайны.

Стрелец

Стрельцы, которых и в более спокойные дни нельзя назвать рассудительными, на этот раз превзойдут сами себя — особенно под влиянием алкоголя. Они могут наговорить массу неприятных вещей окружающим их людям — прежде всего, родным и близким, что вряд ли порадует последних.

