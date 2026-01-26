Три знака Зодиака, которым сегодня ни в коем случае нельзя рисковать

Гороскоп / © Credits

Нельзя рисковать даже в мелочах, в противном случае можно будет потерять и деньги, и работу, и любимого человека.

Сегодня, 26 января, представителям всех знаков Зодиака необходимо отказаться от рискованных действий во всех сферах жизни, но для трех из них такой запрет особенно важен.

Близнецы

Близнецам, обожающим ходить по магазинам, сегодня рекомендуется отказаться от этой привычки. Любое приобретение будет сопряжено с риском: скорее всего, настолько низкого качества, что пользоваться им не появится никакого желания, а с возвратом возникнут проблемы.

Рак

Ракам необходимо проявлять осторожность в общении с малознакомыми людьми, поскольку кто-то из них — с большой долей вероятности — окажется мошенником, который, прикинувшись благотворителем, собирающем средства на помощь нуждающимся, выманит у них значительную сумму.

Весы

Весам звезды настоятельно не рекомендуют пользоваться общественным транспортом, поскольку именно он станет для них основным фактором риска. Карманника не составит труда вытащить у низ кошелек, что может стать для представителей знака серьезной материальной потерей.

