Три знака Зодиака, которым сегодня ни в коем случае нельзя сдаваться

День не подходит для начала работы над новыми проектами – они вряд ли окажутся успешными, а вот начатые ранее дела ни в коем случае нельзя бросать на полпути – вернуться к ним в таком случае уже не удастся. Даже если кажется, что надежды на удачное завершение уже нет, звезды все равно советуют работать – несмотря ни на что.

Сегодня, 30 июня, останавливаться на полпути нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не сдаваться.

Аккуратные и дисциплинированные Девы (22.08 – 23.09) не любят выбиваться из графика и, коль скоро такое произойдет, могут потерять интерес – как будто бы дело, которым они занимаются, не оправдало их ожиданий. Сегодня такой вариант развития событий, увы, вероятен, но как бы представителям знака впоследствии о нем не пожалеть – завершенный проект мог бы принести им и деньги, и славу.

Склонные к самоедству Скорпионы (24.10 – 22.11) вполне могут решить, что не справляются с поставленной перед ними задачей, поскольку у них на ее осуществление банально не хватает сил. Звезды настоятельно советуют им не сдаваться, а продолжать работать, поскольку до завершения важного проекта осталось всего несколько шагов. К тому же у представителей знака откроется второе дыхание, оно поможет все довести до ума.

Стремительные и неугомонные Стрельцы (23.11 – 21.12), тем не менее, проявляют упорство, когда дело касается заминок в работе: в таких случаях они готовы бесконечно долбить стену, в которую упираются. Но сегодня, похоже, представители знака решат изменить этому правилу и бросить дело, над которым работают, не доведя его до конца – и ошибутся, поскольку потеряют прекрасный шанс.

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