Три знака Зодиака, которым сегодня ни в коем случае нельзя совершать злые поступки

День, когда, стараясь воплотить в жизнь свои желания, необходимо учитывать свои возможности, не замахиваясь на недостижимое.

Это не значит, что от своих заветных грез нужно отказаться раз и навсегда, просто имеет смысл отодвинуть их на некоторое время – образно говоря, перевести из шорт-листа в лонг. Также не стоит совершать злые поступки – они очень быстро вернутся бумерангом.

Сегодня, 4 февраля, впрочем, как и всегда, делать злые поступки не рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них они – категорическое табу.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны искренне убеждены, что все, что они говорят и тем более делают, идет исключительно на пользу людям, которых они решат облагодетельствовать. О том, что в большом количестве случаев добро оборачивается злом, они и слушать не хотят: они же хотели как лучше! Сегодня ситуация сложится аналогичным способом: представители знака решат, что лучше близкого человека знают, что именно ему нужно, и совершат поступок, который выведет их из себя. Не стоит удивляться, если результатом станет расставание.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы редко совершают злые поступки и делают это только тогда, когда у них нет другого выхода – образно говоря, их припирают к стене. Сегодня может сложиться именно такая ситуация, когда представители знака решат, что другого выхода у них нет. Тем не менее поступать таким образом звезды им не рекомендую ни при каких условиях, в противном случае они получат взамен еще большее зло – вряд ли такой результат их порадует.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, скорее всего, сделают что-то недоброе нечаянно – представители знака часто что-то говорят или делают, не подумав, что их слова и действия могут быть кому-то неприятными. Вот и сегодня они с большой долей вероятности совершат нечто такое, в чем очень быстро раскаются, но перемотать "жизненную киноленту" назад уже не будет возможным. Поэтому звезды советуют им хорошо подумать, прежде чем что-нибудь сказать и уж тем более сделать.

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