Три знака Зодиака, которым сегодня ни в коем случае нельзя жалеть себя

День мощной энергетики, которая делает возможным достижение любой цели – даже самой грандиозной и масштабной. Главное, верить в свои силы и настраиваться на позитив в плане результата: паникерам и людям с низкой самооценкой лучше за серьезные дела не браться – все равно успехом они не увенчаются. Ни в коем случае нельзя жалеть себя, даже если есть повод – это чувство помешает действовать в полную силу.

Сегодня, 30 марта жалеть себя нельзя представителям всех знаков Зодиака, для трех из них такое отношение к себе особенно опасно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки очень любят жалеть себя, даже если для этого у них нет никакого повода, а уж если он появляется, лить слезу над своей "тяжелой долей" для них – святое дело. Сегодня как раз такой день: любое, даже самое безобидно, замечание в адрес представителей знака вызовет миллион терзаний, а возможно, и потоки слез, что, в свою очередь, сведет на нет любые профессиональные усилия.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – представители самого уверенного в себе знака Зодиака, поэтому их жалость к себе – настоящая катастрофа, причем как для них, так и для окружающих. В таких случаях они создают вокруг себя обстановку нервозности и умудряются убедить в неполноценности, от которой страдают сами, всех остальных Будучи руководителями даже небольшого подразделения, они способны завалить всю его работу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы лучше всех умеют превратить жалость к себе в мучение для тех, кто находится рядом. Представители знака могут буквально изводить их, пытаясь как минимум вызвать у них сочувствие, а как максимум – переложить на них свой негатив. Как правило, они проявляют в этом деле такое упорство и настойчивость, что им легко удается сделать свои проблемы всеобщими.

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