Три знака Зодиака, которым сегодня никому нельзя доверять

Нынешний день чреват ошибками, которые каждый из нас может совершить под чужим давлением. Поскольку в таком случае мы пойдем на поводу у чужих убеждений и взглядов на жизнь, уже завтра об этом придется пожалеть, так что лучше проявить упорство в отстаивании своей точки зрения.

Сегодня, 30 декабря, необходимо упорно отстаивать свою точку зрения, но еще лучше – вообще никому не доверять.

Рак

Раки – один из самых доверчивых знаков Зодиака, что время от времени играет с ними злую шутку. Сегодня такой риск возрастет в разы, поскольку человек, который захочет их обмануть, будет преследовать корыстные цели - чтобы он не добился своего, необходимо ставить под сомнение все слова и предложения.

Дева

Дев чересчур доверчивыми не назовешь, но даже с такими людьми случаются неприятные неожиданности. Впрочем, их легко можно будет избежать, включив режим тотального недоверия – причем, это касается не только посторонних, но и близких людей, включая любимых, родственников и друзей.

Весы

Весы легко подчиняются чужому мнению, если оно покажется им довольно убедительным. Человек, который захочет склонить их на свою сторону, найдет нужные слова и доводы, но представителям знака желательно задать себе один-единственный вопрос: в чем состоит интерес собеседника – ответ расставит точки над «и».

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