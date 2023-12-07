Три знака Зодиака, которым сегодня никто не может отказать

День, когда можно ставить перед собой грандиозные цели и делать первые шаги на пути к их осуществлению. Можно решать важные вопросы, на урегулирование которых мы давно не отваживались: окружающие люди будут настроены благодушно, поэтому пойдут навстречу в любом вопросе.

Сегодня, 7 декабря, на положительный ответ в отношении любой своей просьбы могут рассчитывать представители всех знаков Зодиака, но трем из них никто не сможет отказать.

Овен

Овнам звезды настоятельно рекомендуют решить все существующие у них противоречия с начальством. Оно готово будет положительно ответить на любые просьбы представителей знака, но самым перспективным направлением станут переговоры о получении новой должности, которую они уже давно заслужили.

Дева

Девам, которые находятся в процессе поиска новой работы, стоит обратить внимание на предложение, которое оно могут получить сегодня. Оно будет представлять не только с профессиональной, но и с финансовой точки зрения: звезды советуют не скромничать и честно говорить о том, в какую сумму они оценивают свою работу.

Весы

Весам – разумеется, в случае необходимости – необходимо обратиться за помощью к друзьям и родным. Во-первых, они очень оперативно и качественно ее окажут, во-вторых, сделают даже больше, чем нужно, и, наконец, в-третьих, никогда не упрекнут в том, что чем-то пожертвовали ради представителей знака.

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