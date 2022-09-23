Три знака Зодиака, которым сегодня нужно беречь ноги

День, когда продуктивность и энтузиазм будут зашкаливать, поэтому нужно отказаться от рутинных занятий и замахнуться на серьезный профессиональный проект, позволяющий всерьез продвинуться по служебной лестнице. Однако, строя наполеоновские планы, не стоит забывать о собственном здоровье – именно оно делает возможным достижения во всех сферах деятельности.

Сегодня, 23 сентября, беречь ноги рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них осторожность в этом смысле – превыше всего.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, которые легки на подъем и любят заниматься спортом – в том числе и экстремальными его видами, сегодня должны соблюдать максимальную осторожность. В противном случае они могут получить травму, связанную с нижними конечностями, и надолго выпасть из активной жизни вообще и занятий спортом в частности. Вряд ли этот тот результат, на который они рассчитывали.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – любители поражать воображение окружающих стильными образами: подбирая одежду и обувь в потрясающие ансамбли, они часто надевают обувь на высоких каблуках. Выглядят они в ней, конечно, роскошно, но, передвигаясь в таких туфлях, часто забывают об осторожности. Сегодня – если они не хотят лечить вывих – им лучше предпочесть в качестве обуви кроссовки.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям необходимо соблюдать осторожность при передвижении: увлекшись бегом – например, за общественным транспортом – представители знака вполне могут не заметить небольшое препятствие и спланировать прямо на тротуар. Поскольку мягкой посадки им никто не обещает, они вполне могут получить досадную и болезненную травму, так что лучше снизить свою скорость.

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