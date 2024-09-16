Три знака Зодиака, которым сегодня нужно беречь психику от перегрузок

День мощной позитивной энергетики, сила которой может не только помочь сдвинуть профессиональные и хозяйственные горы, но и повлиять на настроение: в течение дня оно будет "прыгать", меняя знак "минус" на "плюс" и обратно. Такая перегрузка может привести к весьма неприятным последствиям для психики в виде депрессии, чего желательно избежать.

Сегодня, 16 сентября, настроение будет поминутно меняться у представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно беречь психику от перегрузок.

Овен

Овны, как самый вспыльчивый знак зодиакального круга, быстро "вспыхивают" и также быстро "остывают" и в любой другой день, но сегодня они будет особенно подвержены таким эмоциональным "качелям", что в результате может привести к полному моральному истощению.

Телец

Тельцам, которые, выходя из себя, способны сокрушить все вокруг себя, звезды советуют сдерживать свой темперамент изо всех сил. Дело в том, что сегодня сила их эмоций обратится не против окружающего мира, а против них самих – удар подкосит даже таких сильных людей, как они.

Стрелец

Стрельцы любят нервничать по любому – даже самому незначительному – поводу, но при этом довольно быстро отходят и не держат, что называется, камня за пазухой. Но это не значит, что такие встряски не отражаются на их психике – сегодня такие перегрузки будут особенно опасными.

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