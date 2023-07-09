Три знака Зодиака, которым сегодня нужно беречь свою репутацию

Нынешний лунный день обладает мощной позитивной энергетикой, которая позволяет свернуть горы – к счастью, только в переносном смысле слова. Впрочем, если учесть, что речь идет о выходном, силы, скорее всего, можно будет тратить на отдых и праздной времяпрепровождение. Интересно, что именно в этом таится главная опасность – войдя в раж, можно совершить нечто такое, что не лучшим образом выставит вас в глазах окружающих.

Сегодня, 9 июля, вести себя максимально осторожно необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно беречь свою репутацию.

Вспыльчивые Овны (21.03 – 20.04) часто встревают в конфликты, в которых используют не только оскорбительные слова, но и кулаки, причем нежность и хрупкость прекрасных представительниц знака в расчет не берется. Тем, кто испортит им сегодня хорошее настроение, как говорится, не позавидуешь, но и последствия – в плане испорченной репутации – могут быть серьезными, поэтому лучше все-таки удержаться от "активных действий".

Хладнокровные Девы (22.08 – 23.09) всегда ведут себя максимально сдержанно, но – ровно до того момента, пока не решат взбодриться с помощью какого-нибудь горячительного напитка. В таких случаях они, вот как сегодня, что называется, идут вразнос, начиная говорить окружающим неприятную правду (или то, что они ею считают) и звонить своим бывшим, ставя их – а заодно и себя – в неловкое положение.

Страдающие отсутствием такта Стрельцы (23.11 – 21.12) под влиянием позитивных эмоций, которые сегодня звезды им обеспечат, могут перестать себя контролировать и в результате наговорить окружающим такого, о чем сразу же пожалеют, но, как известно, слово не воробей – вернуть его будет невозможно. Такое поведение не лучшим образом отразится на их репутации, поэтому представителям знака сегодня лучше помолчать.

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