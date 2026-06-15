Три знака Зодиака, которым сегодня нужно бережно обращаться с деньгами

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Но в это время найдется место и негативу: из-за собственной беспечности и доверчивости легко можно стать жертвой мошенников, оно также требует максимальной осторожности в отношениях с финансами.

Сегодня, 15 июня, негатив может войти в жизнь представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно осторожно обращаться с деньгами.

Близнецы

Близнецам, которые не могут удержать себя в руках при виде скидок и распродаж в магазинах, необходимо тщательно контролировать свои траты, иначе до обидного легко можно будет растранжирить сумму, которой хватило бы на безбедную жизнь в течение месяца.

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Весы

Весам, которые не мыслят своего существования без благотворительности, стоит помнить: есть черта, за которой помощь начинает действовать в ущерб им самим, и ее нежелательно переходить, иначе бюджету будет нанесен серьезный ущерб и придется во многом себе отказывать.

Козерог

Козероги, привыкшие просчитывать свои траты, могут стать жертвой собственной склонности к экономии. Пожалев денег на то, что покажется им чересчур дорогим, и заменив его более дешевым аналогом, они с удивлением обнаружат, что их приобретение не пригодно к употреблению.

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