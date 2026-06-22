Три знака Зодиака, которым сегодня нужно быть готовыми к любым сюрпризам судьбы

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Также в это время мы должны быть готовы к любым — как приятным, так и не очень — сюрпризам судьбы, которые в значительной степени могут касаться возвращения в нашу жизнь прошлого.

Сегодня, 22 июня, приготовиться к сюрпризам судьбы надо представителям всех знаков Зодиака, у трех из них они будут связаны с возвращением в их жизнь прошлого.

Телец

Тельцы время от времени возвращаются к истории с некогда близким и любимым ими человеком, с которым жизнь давно их развела. Сегодня есть вероятность встречи — а, как следствие, и налаживания отношений, которые, как казалось, не имеют шансов на существование.

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Дева

Девы, которых уже давно беспокоят неудачи в профессиональной деятельности, наконец-то смогут понять, в чем состоит их причина — в ошибке, которая была сделана некоторое время назад. Сейчас пришла пора — и необходимые условия — для того, чтобы ее исправить и добиться успеха.

Водолей

Водолеи, чье призвание — творчество, в последнее время ощущают, что их поиски оптимального пути для достижения цели, зашли в тупик. Звезды советуют представителям знака тщательно проанализировать события прошлого и отыскать в нем подсказку, которая поможет решить вопрос.

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