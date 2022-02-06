Три знака Зодиака, которым сегодня нужно быть осторожными со словами

День усиленной космической энергетики, которая заставляет человека думать, будто бы ему любое "море" – как профессиональное, так и личное – по колено.

Тем не менее не стоит бросаться на штурм труднодоступных вершин, даже если речь идет всего лишь о генеральной уборке – силы в это время нужно экономить. Также важно помнить о том, что слово серебро, а молчание – золото: нужно быть осторожными со словами, чтобы впоследствии не пожалеть о своей говорливости.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, которые славятся своей вспыльчивостью, сегодня будут особенно несдержанными, поэтому легко могут встрять в неприятный конфликт – как с близкими, так и с совершенно незнакомыми людьми. С большой долей вероятности можно сказать, что последствия окажутся самыми неприятными, поэтому нужно сделать все, чтобы избежать ссор и споров. Лучше всего нынешний выходной посвятить отдыху: остаться дома, заняться хобби, посмотреть любимые сериалы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам не стоит выяснять отношения с любимым человеком. Дело в том, что под влиянием минуты они могут сказать ему лишнего, после чего наладить отношения будет не так просто, как кажется на первый взгляд. Оправдание, что они просто затосковали и хотели убедиться в том, что партнер действительно их любит, а потом – сами не знают как – зашли слишком далеко, принято во внимание не будет, так что лучше не рисковать и промолчать.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам редко удается держать язык за зубами, особенно если им есть чем похвастаться. Похоже, сегодня как раз такой случай, когда их будет просто распирать информация о том, что и как они собираются сделать в ближайшее время. Позабыв о том, что пока она является секретной, представители знака могут разболтать ее кому-то из друзей. И совершенно напрасно, поскольку тайна сразу же перестанет быть таковой, а сглаз пока еще никто не отменял.

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