Три знака Зодиака, которым сегодня нужно дать обет молчания

Один из самых сложных дней лунного календаря, главная опасность которого состоит в возникновении конфликтов, не имеющих под собой реальных оснований, а потому абсолютно бессмысленных. Чем меньше мы будем общаться с окружающими, тем лучше для нас – так удастся избежать поводов для ссор и даже скандалов.

Сегодня, 19 декабря, как можно меньше общаться с окружающими необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще нужно дать обет молчания – им же лучше будет.

Овен

Овны, как самый вспыльчивый знак Зодиака, могут не сдержаться и в ответ на чье-то высказывание, которое покажется им неправильным, могут разразиться целой тирадой с активным использованием непарламентских выражений – стоит ли говорить, что собеседнику это не понравится?

Дева

Девы считают свое мнение истиной в последней инстанции, поэтому крайне нетерпимо относятся к чужой – даже альтернативной – точке зрения, о чем тут же заявляют собеседнику. Сегодня они могут неосторожно выбрать для своего недовольства человека, который заставит их пожалеть о сказанном.

Стрелец

У Стрельцов слово опережает мысль в любой день, но сегодня их умение говорить невпопад возрастет в разы. Оправдать их в глазах окружающих сможет только их искренность и беззлобность, но все равно все-таки сегодня представителем знака лучше молчать, чем говорить.

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