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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно делать подарки окружающим

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
12к
Время на прочтение
2 мин
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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно делать подарки окружающим

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Девиз нынешнего дня – "спешите делать добро": его энергия будет увеличиваться с каждым хорошим словом и делом, поэтому скупиться над ними не стоит. Необходимо также использовать любую возможность сделать родным и друзьям приятные подарки – даже будучи небольшими, они порадуют близких людей: это тот случай, когда дорог не сам подарок, а внимание, которое он символизирует. 

Сегодня, 25 октября, делать подарки родным и любимым людям желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно порадовать близких. 

Близнецы 

Близнецам, которые предпочитают получать подарки сами, а не делать их, сегодня нужно сделать все наоборот. Сделав кому-то из близких приятный презент, они – и это должно их порадовать – вскоре получат в ответ соответствующий бумеранг. Главное, купить его специально, а не передарить то, что не нужно самим. 

Рак 

Ракам, которые умеют и, что немаловажно, любят делать подарки, очень важно вовремя остановиться, а не скупать ассортимент магазина, в который они зайдут за презентами. Те, кому они предназначены, в любом случае по достоинству оценят оказанное им внимание, поэтому выворачивать наизнанку карманы не стоит. 

Весы 

Весам, которые, выбирая подарки для друзей, ориентируются исключительно на свой собственный вкус, нужно подумать о том, что им они, несмотря на высокую стоимость, могут не понравиться. Не все мечтают получить в подарок произведения искусства, возможно, кто-то мечтает о приятой безделушке – стоит заранее подумать об этом. 

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Дата публикации
Просмотры
12к
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