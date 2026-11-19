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Для достижения этой цели годятся любые — разумеется, благопристойные — средства, лучше всего — подарки.

Сегодня, 19 ноября, мириться с окружающими нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно делать им подарки.

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Телец

Тельцам сегодня вообще рекомендуется ходить по магазинам — из представленного там широкого ассортимента им удастся выбрать самое лучшее, сделав весьма выгодные приобретения. Так, купив небольшой сувенир, представители знака смогут порадовать кого-то из своих близких.

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Скорпион

Скорпионы, которых всегда отличает тонкий вкус, сегодня превзойдут сами себя: решив отправиться в большой торговый центр за покупками, они за не самые большие деньги приобретут по-настоящему ценные подарки, предназначены для близких людей, которых они захотят порадовать.

Водолей

Водолеям, которые захотят навестить пожилых родственников или семьи с детьми, необходимо запланировать по пути посещение магазинов подарков и игрушек. Выбирая там сувениры, они должны руководствоваться не ценой или престижем, а знаниями о том, что любят те, к кому они направляются.

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