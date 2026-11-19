- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня нужно делать подарки окружающим
День благоприятен для примирения с теми, с кем в последнее время — как по уважительной, так и нет — причине довелось рассориться.
Для достижения этой цели годятся любые — разумеется, благопристойные — средства, лучше всего — подарки.
Сегодня, 19 ноября, мириться с окружающими нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно делать им подарки.
Телец
Тельцам сегодня вообще рекомендуется ходить по магазинам — из представленного там широкого ассортимента им удастся выбрать самое лучшее, сделав весьма выгодные приобретения. Так, купив небольшой сувенир, представители знака смогут порадовать кого-то из своих близких.
Скорпион
Скорпионы, которых всегда отличает тонкий вкус, сегодня превзойдут сами себя: решив отправиться в большой торговый центр за покупками, они за не самые большие деньги приобретут по-настоящему ценные подарки, предназначены для близких людей, которых они захотят порадовать.
Водолей
Водолеям, которые захотят навестить пожилых родственников или семьи с детьми, необходимо запланировать по пути посещение магазинов подарков и игрушек. Выбирая там сувениры, они должны руководствоваться не ценой или престижем, а знаниями о том, что любят те, к кому они направляются.
Читайте также:
Украина на пороге большого расцвета: три возвращения Юпитера и новый 12-летний цикл
Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2026 года для всех 12 знаков