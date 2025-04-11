Три знака Зодиака, которым сегодня нужно делать то, что хочется

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Содержание Близнецы Дева Козерог

Сегодня, 11 апреля, работать на результат нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них при этом нужно делать то, что они хотят.

Близнецы

Близнецам в этот день на профессиональные достижения рассчитывать не приходится, а вот устроив шопинг, они не только поднимут себе настроение, но и отыщут что-то. О чем давно и, каким казалось, безнадёжно мечтали. Главное, внимательность — она позволит найти нужное среди сотен вещей.

Дева

Девам звезды советуют уделить максимум внимания своего дому: бытовые хлопоты, будь то уборка и готовка, лучше всего успокаивают представителей знака, когда они нервничают. Сегодня как раз такой случай, поэтому и способом для релакса нужно воспользоваться традиционным.

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Козерог

Козероги в любой ситуации выбирают работу, и нынешний день не станет для них исключением из правила. Их поступок окажется единственно верным, поскольку, несмотря на финал рабочей недели, они смогут за один день переделать такое количество дел, а которое раньше ушла бы неделя.

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