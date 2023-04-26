Три знака Зодиака, которым сегодня нужно держать язык за зубами

День, когда астрологи советуют тщательно взвешивать каждое свое слово – слишком велика вероятность под влиянием эмоций сказать нечто такое, что нанесет непоправимый урон кому-то из окружающих, в том числе и близких людей. Не стоит упускать из виду и тот факт, что любые произнесенные в это время вслух слова, обязательно материализуются, поэтому необходимо проявлять максимальную осторожность – тогда нежелаемое не станет реальностью.

Сегодня, 25 апреля, продумывать каждое слово необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них и вовсе необходимо держать язык за зубами.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – в силу присущей им вспыльчивости – очень редко успевают задуматься над тем, что говорят, поэтому часто жалеют о сказанном, особенно если вернуть свои слова возможным не представляется. Сегодня такая их способность увеличится в разы, поэтому звезды призывают их соблюдать осторожность в высказываниях, а еще лучше – и вовсе промолчать.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы быстротой реакции, как правило, не отличаются, но уж если задеть их за живое, могут ответить резко и максимально обидно для провинившегося собеседника. Торопиться с ответными оскорблениями нежелательно всегда, а сегодня – особенно: в результате можно получить неприятный бумеранг.

Стрелец (23.11 – 21.12)

У Стрельцов мыслительный процесс находится на третьем месте: представители этого знака сначала говорят, потом делают и только затем – думают. Неудивительно, что они часто попадают в ситуации, которых предпочли бы избежать. Сегодня у них будет такая возможность, если, конечно, они смогут сдержать себя и промолчать в ответ на чье-либо замечание.

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