Три знака Зодиака, которым сегодня нужно действовать решительно и настойчиво

День, когда организм обнаруживает скрытые резервы – те, что мы называем "вторым дыхание", они помогают довести до ума дела, которые по какой-то – объективной или субъективной – причине были на время приостановлены. В работе и личной жизни необходимо проявлять решительность и настойчивость – только в таком случае удастся добиться желаемого.

Сегодня, 14 декабря, действовать настойчиво и решительно звезды рекомендуют представителям всех знаков, но три из них без этого не смогут достичь поставленной цели.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам не привыкать действовать активно и напористо – для этого у их тотема есть рога, а у них самих – несгибаемый характер, который многократно усиливается их вспыльчивостью. Сегодня им предстоит его проявить, поскольку, если они дадут слабину, завершать проект за них будут другие люди, а этого честолюбивые представители знака позволить не могут: они его начинали, поэтому и закончить должны сами – без посторонней "помощи", тогда и лаврами ни с кем делиться не придется.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков – точнее, одну из их разновидностей – в природе не зря называют отшельниками, в человеческом обществе они тоже чаще всего предпочитают одиночество и домашнее времяпрепровождение. По понятным причинам это не сочетается с упорством и настойчивостью – качествами, которые редко проявляют представители знака. Однако сегодня – если, конечно, они хотят добиться своего – придется покинуть зону комфорта и действовать решительно, невзирая ни на какие препятствия – результат превзойдет все ожидания.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, скорее всего, к этому времени обессилят настолько, что даже элементарная задача покажется им непосильной, а о серьезной работе и говорить не стоит – им покажется, что они с ней не справятся. Но, если им удастся взять серьезный темп и, несмотря на слабость – как физическую, так и моральную – у них вскоре откроется второе, а за ним, возможно, и третье дыхание, что позволит им довести работу до логического конца. Ну а там можно будет взять тайм-аут и немного отдохнуть.

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