Три знака Зодиака, которым сегодня нужно дорожить отношениями с людьми

День, который астрологи – по заслугам – считают демоническим: он является проверкой на прочность для всех без исключения. Сегодня придется отстаивать то, что было получено некоторое время назад, при этом совершенно неважно, какой сферы – материальной или моральной – стороны жизни – это приобретение касается. Особенно важно дорожить отношениями с людьми – как близкими, так и не очень.

Сегодня, 7 июня, – впрочем, как всегда – толерантно и с максимальным терпением – необходимо относиться к тем, кто находится рядом, но трем из них особенно важно дорожить этими отношениями.

Тельцы (21.04 – 21.05), которые вспыхивают редко, но метко, легко могут испортить отношения с любым человеком, который попадется им под горячую руку. Поскольку сегодня она у них особенно "разогреется", осторожными нужно быть не только тем, кто находится рядом, но и самим представителям знака: им категорически не стоит делать того, о чем они уже завтра могут пожалеть.

Ветреные и, чего уж там греха таить, зачастую поверхностные Близнецы (22.05 – 21.06) в отношениях с окружающими их – даже любимыми и близкими – людьми далеко не всегда думают о последствиях своих слов и действий. Обидев того, кто им дорог, они, как правило, уверены, что уже завтра легко с этим человеком помирятся, но сегодня это, увы, окажется невозможным.

Рассудительные Девы (22.08 – 23.09) ссориться не любят, но, уж коль скоро ступят на тропу войны, могут "ужалить" собеседника так, что мало тому не покажется. Вот и сегодня представители знака найдут нужные слова для всех, кто решит хотя бы косо на них посмотреть. Правда, потом они будут названивать близкому человеку, пытаясь принести ему свои извинения, но вряд ли у них это получится.

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