Три знака Зодиака, которым сегодня нужно доверять, но провеять

День, светлая и чистая энергия которого лишает людей бдительности – мы становимся излишне доверчивыми, чем охотно пользуются мошенники всех мастей. Важно помнить, что в такие лунные дни воспользоваться нашим легковерием могут как посторонние, так и близкие люди, которые хотят чего-то от нас добиться. Конечно, занять позицию человека, который ждет подвоха абсолютно от всех, нежелательно, но стоит придерживаться принципа – «доверяй, но проверяй».

Сегодня, 15 сентября, терять бдительность нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно доверять, но проверять.

Лев

Львы доверчивы от природы – им и в голову не может прийти, что кто-то решится обмануть их королевское высочество. Как правило, так и происходит, но из любого правила бывают исключения. Сегодня, чтобы не оказаться в дураках, представителям знака необходимо проявить несвойственное им качество – подозрительность, оно себя оправдает.

Дева

Девы и в любой другой день достаточно недоверчивы и тщательно перепроверяют все, что говорят им окружающие. Тем не мене, сегодня им необходимо удвоить свои усилия – в таком случае они смогут избежать многих неприятностей, которые связаны с бездумным принятием на веру всего, что поведают им другие люди.

Водолей

Водолеи иногда становятся жертвами мошенников из-за своей безалаберности – им просто лень анализировать то, что говорят им люди, с которыми они общаются. Конечно, дисциплина – не самое сильное качество представителей знака, но сегодня им стоит «перевоспитаться» в этом смысле хотя бы на день, за что сами себе потом скажут спасибо.

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