Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которым сегодня нужно доверять, но провеять

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
613
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Три знака Зодиака, которым сегодня нужно доверять, но провеять

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, светлая и чистая энергия которого лишает людей бдительности – мы становимся излишне доверчивыми, чем охотно пользуются мошенники всех мастей. Важно помнить, что в такие лунные дни воспользоваться нашим легковерием могут как посторонние, так и близкие люди, которые хотят чего-то от нас добиться. Конечно, занять позицию человека, который ждет подвоха абсолютно от всех, нежелательно, но стоит придерживаться принципа – «доверяй, но проверяй».

Сегодня, 15 сентября, терять бдительность нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно доверять, но проверять. 

Лев

Львы доверчивы от природы – им и в голову не может прийти, что кто-то решится обмануть их королевское высочество. Как правило, так и происходит, но из любого правила бывают исключения. Сегодня, чтобы не оказаться в дураках, представителям знака необходимо проявить несвойственное им качество – подозрительность, оно себя оправдает. 

Дева 

Девы и в любой другой день достаточно недоверчивы и тщательно перепроверяют все, что говорят им окружающие. Тем не мене, сегодня им необходимо удвоить свои усилия – в таком случае они смогут избежать многих неприятностей, которые связаны с бездумным принятием на веру всего, что поведают им другие люди. 

Водолей

Водолеи иногда становятся жертвами мошенников из-за своей безалаберности – им просто лень анализировать то, что говорят им люди, с которыми они общаются. Конечно, дисциплина – не самое сильное качество представителей знака, но сегодня им стоит «перевоспитаться» в этом смысле хотя бы на день, за что сами себе потом скажут спасибо. 

Читайте также:

Искаженное образование: как россия придумывает историю

Искаженное образование: как россия придумывает историю

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
613
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация