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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно думать, а потом говорить

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
2 мин
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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно думать, а потом говорить

Фото: Credits

Пословица о том, что "слово не воробей, вылетит – не поймаешь", придумана именно об этом лунном дне: будучи непосредственно связанным с вербальным выражением мыслей, он предусматривает серьезную ответственность за сказанное. Именно поэтому звезды – а вслед за ними и астрологи – настоятельно советуют всем тщательно взвешивать свои слова – сегодня лучше промолчать, чем сказать что-нибудь некстати. 

Сегодня, 27 января, сначала думать, а потом говорить необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно быть особенно сдержанными. 

Овен (21.03 – 20.04)

Овны в силу присущей им от природы вспыльчивости далеко не всегда продумывают, какие слова им сказать: они так сильно хотят дать сдачи обидевшему их человеку, что говорят первое, что им в голову придет, – главное, чтобы звучало пооскорбительнее. Неудивительно, что им действительно удается задеть собеседника за живое, а остыв – вот как сегодня – приходится извиняться. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – знак скрупулезный, они всегда тщательно обдумывают все то, что говорят или делают. Тем страшнее для них случайные высказывания, результаты которых трудно как просчитать, так и предугадать. Сегодня, чтобы не допустить подобных проколов, представителям знака лучше помалкивать, ну а если все-таки придется что-то сказать, необходимо делать это осторожно и не торопясь. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – и они знают за собой этот грех – вообще никогда не думают о том, что говорят: брякают, что в голову придет, из-за чего часто оказываются в неловком положении. Но сегодня представители знака могут превзойти все ожидания и обидеть человека, от которого многое зависит в их жизни – например, своего начальника, так что лучше им все-таки отдать язык под контроль ума. 

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Дата публикации
Просмотры
16к
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