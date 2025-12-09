Три знака Зодиака, которым сегодня нужно говорить с начальством о повышении зарплаты

Гороскоп / © Credits

Реклама

Наиболее удачными в это время окажутся финансовые операции, поэтому решение всех материальных вопросов — например, обращение к начальству с просьбой о повышении заработной платы — желательно приурочить к этому дню.

Сегодня, 9 декабря, просить начальство об увеличении заработной платы можно всем знакам Зодиака, но трем особенно важно сделать это, не теряя времени.

Овен

Овны сегодня будут очень удачливы финансовых вопросах — особенно тех, которые связаны с заработной платой, которую им давно не повышали. В этот день их начальство окажется настолько мягким и сговорчивым, что с ним можно будет беседовать на любые темы, в том числе и эту.

Реклама

Рак

Раки имеют все шансы повысить свое материальное положение, получив новую должность и, как следствием, повышение зарплаты. В последнее время они достигли солидных профессиональных целей, благодаря которым руководство начало к ним присматриваться.

Скорпион

Скорпионы смогут увидеть новую цифру в платежной ведомости благодаря собственному красноречию и убедительности. Напросившись на прием к начальству, они найдут именно те слова, факты и доводы, которые благотворно повлияют на непосредственное руководство.

Читайте также: