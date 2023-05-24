Три знака Зодиака, которым сегодня нужно хватать удачу за хвост

Нынешний день имеет хорошую репутацию у астрологов – его издавна называют счастливым, поскольку удача сопутствует человеку во всех сферах жизни. Главное, не только распознать представившийся шанс, но и не упустить его, поэтому действовать надо максимально быстро – практически молниеносно – и активно.

Сегодня, 24 мая, повезти может представителям всех знаков зодиакального круга, но три из них могут – в буквальном смысле слова – схватить удачу за хвост.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны умеют действовать быстро, эффективно и не раздумывая, и эти качества понадобятся им сегодня, как никогда. Шанс, который предоставит им судьба, скорее всего, будет связан с финансами, поэтому упустить его никак нельзя. Узнав о том, в чем он состоит, представители знака должны поторопиться, если, конечно, они не хотят, чтобы положенное им вознаграждение перехватили другие.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды приготовили приятный сюрприз – новое место работы или продвижение по карьерной лестнице на старом. В любом случае шанс улучшить свое профессиональное – а заодно и финансовое – положение примет форму задания, справившись с которым представители знака смогут наилучшим образом зарекомендовать себя в глазах нынешних – или потенциальных – работодателей, остальное – дело техники.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, как самому романтичному знаку Зодиака, ни в коем случае нельзя упустить шанс, связанный с их личной жизнью. Человек, с которому они относятся с любовью и нежностью, может предложить им изменить статус их отношений: звезды уверены, что с согласием стоит поторопиться: в противном случае он может обидеться – пусть и на время – отменить свои матримониальные намерения.

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